Jovem de 21 anos é morta da tiros no Mercado da Produção

Mais um homicídio foi registrado em Maceió neste domingo, 06. Na tarde de hoje, uma jovem de 21 anos foi morta a tiros nas proximidades do Mercado da Produção, no bairro da Levada. A vítima foi identificada como Amanda Ferreira de Oliveira.

Reprodução

As informações sobre como o crime aconteceu ainda são escassas. Testemunhas informaram que dois indivíduos, não identificados, cometeram o crime e depois fugiram, mas não especificaram se eles estavam a pé, se usavam algum meio de transporte, nem quais suas características.

Também não foi apontada até o momento a provável causa para o cometimento do crime.

Polícia Militar, Instituto de Criminalista, Instituto Médico Legal e Delegacia de homicídios foram acionados e estiveram no local realizando os procedimentos necessários.