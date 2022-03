Jovem de 21 anos é morto a tiros ao lado de um bar em Águas Claras

Foto: Reprodução/Google StreetView



Um jovem de 21 anos foi morto a tiros na noite do domingo (20) quando estava na rua Benedito Jenkis, localizada no bairro de Águas Claras. De acordo com informações da Central de Polícia, Fábio Silva Santos foi baleado em várias partes do corpo ao lado do Bar Santo Antônio por volta das 21h45.

Ele não chegou a ser socorrido e morreu no local. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. O corpo de Fábio foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Leia mais sobre Salvador no ibahia.com e siga o portal no Google Notícias