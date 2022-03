Jovem denuncia agressão de guarda civil municipal em Barra do Choça

Foto: Reprodução/TV Bahia

Um jovem de Barra do Choça, cidade localizada no sudoeste da Bahia, denunciou uma agressão por parte de um guarda civil municipal em uma abordagem realizada no última sexta (25). De acordo com informações da TV Bahia, o caso só foi divulgado nas redes sociais na terça-feira (29).

Na publicação, o jovem postou uma imagem em cima de uma maca, recebendo atendimento médico. Já no texto, ele contou estava em um sítio, na zona rural da cidade, com alguns amigos. Durante a festa, três guardas chegaram pedindo para que eles desligassem o som e terminasse a comemoração.

As agressões começaram depois que o jovem questionou o pedido. Em nota, a Prefeitura de Barra do Choça informou que “decidiu afastar o servidor público de suas funções de Guarda Municipal”.

Além disso, relatou que “a GCM havia sido acionada para averiguação de uma festa clandestina no Assentamento Fábio Santos. Na ocasião, houve denúncias de perturbação da ordem pública. A GCM esclarece que a situação está sendo investigada por uma comissão vinculada às secretarias de Infraestrutura, Administração e Procuradoria Jurídica para a apuração correta dos fatos e tomada de medidas administrativas cabíveis. O guarda envolvido permanecerá afastado das atividades externas até que se conclua o processo. A Administração Municipal reitera que não compactua com quaisquer formas de agressão, sejam elas físicas ou verbais a quaisquer cidadãos, ou mesmo à instituição da Guarda Civil Municipal.”´



