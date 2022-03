Joventino morre em ‘Pantanal’? Descubra final do personagem na trama

Após uma procura, o rapaz encontra apenas pertences do patriarca na floresta, a partir desse momento, o personagem fará um promessa de todo dia sair para caçar marruás como era o desejo de seu pai.

Foi José Leôncio (Renato Góes) que notou o sumiço misterioso do pai que não retornou para a fazenda junto com a grande boiada selvagem, apenas os animais voltaram para o local.

Cheia de mistérios, “Pantanal”, nova novela das 21h da TV Globo, já começou com um sumiço que intrigou o público. Joventino, interpretado por Irandhir Santos, desapareceu no capítulo da última terça-feira (29).

Morte ou assombração?

Como parte de desfecho original da trama de Benedito Ruy Barbosa, Bruno Luperi, autor do remake e neto do escritor, deverá manter o desfecho original da trama para o personagem.

Na trama, o Velho do Rio aparece como um ser sobrenatural que toma conta daquele local e auxilia os que precisam de ajuda. No remake, ele será vivido por Osmar Prado e, segundo informações do “Observatório da TV”, será a versão mais velha de Joventino.

Durante toda a trama, apenas José Leôncio não consegue ver a figura do pai à beira do rio na trama original. O que explica o possível desfecho do remake, em que os dois se encontram na última cena da novela, segundo o site.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias