Juliana Paes, Robson Nunes, Nany People e mais: veja o que vai acontecer no Caldeirão

Foto: Reprodução | TV Globo Um panda assistente. Um apresentador carismático. Um extintor de incêndio. Jurados afiados, e no meio do palco, mostrando todo seu talento, ou a falta dele, um candidato que pode ser tirado do palco a qualquer momento. O que todos esses elementos têm em comum? Todos estarão sob o comando de Marcos Mion no novo quadro do ‘Caldeirão’. E o nome escolhido já mostra toda a personalidade do comandante, que estará presente na atração: Caldeirola.

No dia 26 de março, estreia o show de talentos que apresentarão no palco suas diversas habilidades artísticas. “Poder participar do processo criativo do ‘Caldeirão’ é algo que me traz ainda mais segurança e conforto para criar e imprimir minha personalidade no programa.

Sem contar que uma das coisas que mais ocupavam espaço no meu sonho de estar na Globo era a oportunidade de criar com pessoas que são crias da TV e que entendem muito de TV. É uma honra”, conta o apresentador Marcos Mion.

Os participantes serão julgados por um grupo de jurados preparados para qualquer apresentação: Juliana Paes, Nany People, Robson Nunes e Otávio Müller estarão a postos e atentos a cada calouro para garantirem doses extras de diversão. Juliana Paes fala que se sentiu lisonjeada de ter sido lembrada para ser jurada de um programa tão alegre e divertido.

“Eu fico muito feliz por ser pensada como uma pessoa que representa um pouco dessa alegria. Eu espero ser uma jurada muito sensível, lúdica, e que consiga ver para além do que a pessoa apresentou ali, que consiga ver a arte na alma do participante”, afirma.

Já Otávio Müller fala que está muito animado com todas as possibilidades de talentos que podem passar pelo palco do Caldeirola. “O brasileiro é muito talentoso e precisa voltar com tudo para a nossa arte, tomara que venha gente de tudo quanto é canto, e que tenha um monte de inventor ali no palco, um monte de artista, um monte de gente legal”, afirma o ator.

Animada, Nany People diz ter ficado muito feliz convite. “Receber um convite para fazer um quadro fixo com o Mion, foi um presentão! Eu disse ‘sim’, sem saber como seria a agenda (risos). Foi muito maravilhoso, eu estou muito contente mesmo”, conta.

Robson Nunes, que já participou de programas de calouros, afirma que ficou surpreso com o convite. “Eu fiquei feliz e surpreso, porque esse lugar de ser juiz, ao passo que é divertido é uma responsa também.

Eu já estive do outro lado e por mais que você mande bem quando está cantando no chuveiro, ou entre amigos, quando você está em um palco deste tamanho, sendo julgado, com uma pessoa te olhando, é diferente”, lembra Robson.