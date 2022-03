Juliano Cazarré comenta sobre cena de pênis decepado em Pantanal: ‘Estou curioso’

Foto: Reprodução / Globo

Em coletiva de imprensa, o ator comentou sobre o momento, que ainda não foi gravado, mas é do conhecimento artista e vem sendo uma das maiores expectativas do público.

No remake do clássico dos anos 90, é previsto para que Alcides tenha o pênis decepado por Tenório (Murilo Benício), após ter um caso com a esposa do personagem, Maria Bruaca (Isabel Teixeira).