Júri de crime de vingança ocorrido em 2015, na Pajuçara, acontece nesta quarta (16)

Réus alegam que vítima morta teria esfaqueado um amigo deles

Acontece nesta quarta-feira, 16, o julgamento dos réus Franklin Bruno Silveira e Wellington Soares dos Santos, acusados de matar Rogério de Oliveira Rocha e de tentar matar Vagner Ferreira da Trindade, em 2015, no bairro da Pajuçara, em Maceió.

Lembre o caso:

Após três assassinatos, PM registra tentativa de duplo homicídio em Pajuçara

O crime ocorreu no dia 15 de setembro daquele ano e, segundo os autos, as vítimas estavam comprando entorpecentes quando os acusados se aproximaram sorrateiramente e efetuaram diversos disparos de arma de fogo na direção de Rogério. Por erro na execução do crime, Vagner também foi atingido.

A motivação do crime seria vingança, pois, supostamente, Rogério Rocha teria esfaqueado um amigo dos acusados.

Após serem baleadas, as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital Geral do Estado, porém Rogério não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no mesmo dia. Já Vagner conseguiu sobreviver.

A 7ª Vara Criminal de Maceió leva a júri popular os réus . O julgamento, a ser conduzido pelo juiz Filipe Ferreira Munguba, ocorrerá nesta quarta (16), a partir das 9h no Fórum da Capital.