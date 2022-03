Juros altos dificultam a compra de Imóveis.

O ano de 2021 viu um novo recorde de financiamentos de imóveis e registrou aumento nas vendas de casas e apartamentos pelo programa habitacional Casa Verde e Amarela (antigo Minha Casa, Minha Vida). Com isso, muitas pessoas das classes C e D aproveitaram o crédito baixo e as condições facilitadas para comprar o primeiro imóvel.

De acordo com dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), durante o ano passado, foram vendidas 126,4 mil unidades pelo programa, mais de 4,2 mil a mais (3,5%) que em 2020. Isso se dá após um período de valorização dos imóveis, com isso, o sonho da casa própria ficou mais distante para as famílias com rendas mais baixas neste início de 2022.

Este novo cenário não foi tão bom para algumas pessoas, para esses os sonho da casa própria se tornou um pesadelo. Com aumento do juro, por menor que seja para quem se enquadra no programa, já é capaz de comprometer o valor financiado pelo banco e assim inviabilizar a compra.

Construir casas está mais caro

Construir casas no Brasil vem se tornando cada vez mais caro, sendo esse um grande desafio para a população. Segundo os dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), os custos para construção ficaram quase 50% mais altos nos últimos cinco anos.

Deste modo, durante o período de 2016 para o fim de 2021, o valor médio do metro quadrado de uma construção subiu 47,43%, indo de R$ 1.027,30 para R$ 1.514,52. No mesmo intervalo de tempo, a inflação acumulada foi de 28,15%. A pesquisa para analisar o valor para a construir casas levou em consideração os valores com mão de obra e material. Não entram na conta gastos com terrenos, projetos e licenças, entre outros.

Além disso, o Índice Nacional de Custo da Construção – Mercado (INCC-M) também identificou um aumento de cerca de 0,30% em dezembro, desacelerando em relação a novembro, quando o indicador aumentou 0,71%. Ao se considerar o acúmulo do custo para construção obtido durante o ano, o aumento foi de 14,03%, bem acima do verificado em 2020, quando o indicador fechou o ano com alta de 8,66%.

Vendas de Imóveis

As vendas do projeto Casa Verde Amarela, voltadas para quem ganha até R$ 7 mil por mês, foram responsáveis por 48% de todas as vendas de imóveis do ano passado. Quer dizer que quase metade das pessoas que compraram casa em 2021 conseguiram financiar pelo programa.

A Vitale Construtora, focada em empreendimentos para Casa Verde Amarela no Rio de Janeiro, teve aumento de 50% nas vendas entre 2020 e 2021. Philippe Martin, gerente Comercial da construtora, disse que a empresa esperava aumentar as vendas em 20% e ficou surpresa com o salto.

Além disso, o que parecia bom no final daquele ano ficou melhor ainda no começo do seguinte, onde as empresas venderam mais de 50% do principal lançamento de 2021 em um único dia. Contudo os clientes dessa faixa de renda são mais sensíveis ao aumento do juros, por menor que seja.

De acordo com Alberto Ajzental, professor da Fundação Getúlio Vargas, “Existe um par chamado inflação e juros, eles andam bem juntos. As camadas de renda mais baixas foram as que mais sofreram perda de poder aquisitivo porque gastam 30% em alimentação, precisam sobreviver e cortam supérfluos e luxo. O dinheiro não rende, ele financia mais coisas básicas inclusive para cobrir as contas e está mais desprotegido porque a renda está muito apertada”.

Isso foi de grande impacto para as construtoras que perderam vários clientes no meio de negociações de compra por causa disso. Para não perder a venda dos imóveis, as construtoras tentam flexibilizar o pagamento: parcelar o valor não financiado “a perder de vista” para caber no orçamento mensal do cliente.