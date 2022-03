Justiça dá prazo ao governo para que explique aumento nos combustíveis

A Justiça, por meio da juíza Macêdo Nolasco, da 9ª Vara Federal de Brasília, deu um prazo de 72 horas para que o governo federal explique aumento do preço de combustíveis anunciado na quinta-feira (10) pela Petrobras.

De acordo com o g1, a ação civil pública foi ajuizada pelo Conselho Nacional do Transporte de Cargas (CNTRC), Sindicatos dos Transportadores Autônomos de Cargas de Guarulhos e de Jundiaí e pela Frente Parlamentar Mista do Caminhoneiro Autônomo e Celetista, que reúne 235 deputados e 22 senadores.