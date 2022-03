Justiça Federal condena professora do sudoeste da Bahia por comentário racista na web

A Justiça Federal condenou uma professora da cidade de Itambé, no sudoeste da Bahia, a 2 anos e 3 meses de reclusão por um comentário racista feito nas redes sociais.

De acordo com o órgão, a situação chegou ao MPF por meio de uma representação feita à Sala de Atendimento ao Cidadão, onde foi anexada um print da ofensa feita pela professora, que não teve a identidade revelada, contra indígenas.

O crime foi cometido em outubro de 2019, quando a profissional compartilhou em seu perfil no Facebook uma mensagem discriminatória sobre a etnia indígena.

A professora alegou exercício do direito à livre expressão, justificativa negada pelo MPF, já que a condenada: “instigou o pensamento preconceituoso a respeito dos índios, através de meio de comunicação altamente eficaz, cujos efeitos são incomensuráveis”.

Além do período de reclusão, a professora terá que pagar o equivalente a 81 dias-multa, sendo que cada dia-multa corresponde ao valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.