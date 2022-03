Karina Bacchi abandonou novela por causa de cenas sensuais: ‘Eu chorava’

Segundo a artista, na época em que atuava, seu corpo costumava ser utilizado como uma muleta na cena, o que a incomodava. Karina afirma que os episódios acabaram a frustrando, a ponto de desistir de uma novela no meio da gravação.

“Na minha última personagem, eu falei: ‘Olha, não quero fazer nenhuma personagem que vá ter cena sensual, que vá mostrar o corpo, que vá ter uma cena em que vou dar um mau exemplo’… Aí falaram: ‘Sua personagem vai ser uma uma Betty, a feia, que ninguém dá nada por ela’. Eles até colocaram aparelho, me deixaram de óculos. ‘A personagem é jovem, depois ela vai ficando bonita, vai ter uma carreira de modelo’… Eu falei: ‘Tá bom. Então, vou aceitar’. Só que quando ela desabrochou, começou a vir um monte de cena. ‘Agora ela se descobriu e vai tomar um banho de cachoeira…’.”.

Para a artista, a TV busca explorar o corpo da mulher para mexer com o instinto carnal, algo que não era mais interessante para ela.

“Quando me vi como um objeto, sendo usado dessa forma, aquilo fez com que eu não quisesse mais atuar. Eu pedi para sair. Fui tirada no meio da novela. Eu chorava quando chegava uma cena. ‘Não vou conseguir fazer. Não tenho condições'”.