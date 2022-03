Karina Bacchi revela festas com drogas e surubas de diretores da TV Globo

Karina Bacchi abriu o jogo durante entrevista para o podcast “YahPodCast” e fez revelações polêmicas sobre a época em que foi atriz da TV Globo. Atualmente evangélica, ela relembrou festas com drogas e surubas que envolveram diretores da emissora.

“As poucas festas que eu fui me sentia um peixe fora d’água. Eu não tinha isso de balada, de sair, de ter aquele período de festinha”, iniciou. “Eu não me sentia vontade naquilo, porque eu já tinha uma essência comigo que não combinava. Às vezes, de acordo com o ambiente, com as influencias externas elas vão enxergado menos esses valores”, completou.

A loira revelou que atores que estavam no elenco de novelas participavam das festas privadas. “Festas de ir no banheiro rapidinho e quando abrir a porta errada dar de cara com uma mesa com droga, cocaína, um com outro, com três, com quatro… Uma festa em casa, de diretor de novela. Chegava lá, via essas coisas. Atores que estão na novela, e tudo aquilo foi me tirando prazer de atuar”, contou.

Por fim, a ex-atriz falou sobre a sexualização dos corpos nas tramas atuais. “Existe essa exploração do corpo da mulher, hoje em dia do homem também, exploração da sensualidade nas novelas que mexe com o instinto do ser humano carnal para atrair as pessoas para assistirem novelas. Quando eu me vi um objeto sendo usado dessa forma, aquilo fez com que eu não quisesse mais atuar”, finalizou.

