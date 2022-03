Karol Conká é a vilã que o BBB 22 precisa: relembre trajetória da cantora na casa

Após mais um Jogo da Discórdia parado e sem grandes confusões, os telespectadores do BBB 22 estão em busca de soluções para movimentar o reality. Dentre os caminhos pensados pelos internautas, que consideram a edição rodeada por participantes “plantas” e pouco ativos, está o retorno de ex-brothers para lá de polêmicos.

Um dos nomes mais citados é o da cantora Karol Conká, quarta eliminada do BBB 21. A rapper conquistou 99% dos votos e se tornou a ex-BBB mais rejeitada da história do programa, no entanto, ela também garantiu um lugar marcante no coração dos telespectadores.

Seria Karol Conká a vilã que o BBB 22 precisa? Relembre abaixo a trajetória da cantora no reality.



1. Língua de chicote: desaforos, desentendimentos e deboche

Assim que entrou na casa Karol Conká, virou assunto entre os programas de TV redes sociais e rodas de conversas entre amigos. O motivo? A língua para lá de afiada, que a rendeu frases que se transformaram em memes na web e permanecem vivas na memória do povo.

“Qualquer coisa me coloca no paredão” e “Minha língua é que nem chicote” foram alguns dos bordões que marcaram a trajetória da artista dentro da casa. Já pararam para imaginar como a mamacita reagiria a demora do BBB 22 em começar a combinar votos?

2. Vilãs também amam: o romance com Arcrebiano

A cantora não conseguia esconder a atração que sentia por Arcrebiano desde que viu o colega de confinamento pela primeira vez. Os dois se beijaram durante uma festa e até movimentaram o edredom, mas logo se tornaram rivais após a artista acusá-lo de perseguição e de dar em cima de Carla Dias.

3. O terror de Lucas Penteado: ofensas e comentários maldosos contra o brother

Karol Conká foi acusada de tortura psicológica contra Lucas Penteado, sendo bastante criticada pela maneira como tratou o brother dentro da casa. A cantora chegou a proibir o ex-Malhação de comer ao lado dela na cozinha e ameaçou batê-lo.

Ela também foi acusada de incentivar os demais participantes a se afastar e excluir Lucas da casa. Após não aguentar as perseguições, Lucas pediu para deixar o reality.

4. Crise de ciúmes e amizade com Lumena: o “ship” deslegitimado

A cantora acusou Carla Diaz de ter correspondido às investidas que Arcrebiano, com quem a Mamacita viveu um affair dentro da casa, deu nela. A artista chegou a acordar a atriz aos berros após uma festa e foi acusada de debochar dos trabalhos de Carla.

A paranaense construiu uma importante aliança dentro da casa Lumena com quem compartilhava o ranço por Carla Diaz. A baiana chegou a afirmar que a ex-Chiquitita estava tentando “deslegitimar o ship” entre Arcrebiano e KaroL.

5. Mexeu com os cactos: xenofobia com Juliette

Nem a campeã do BBB 21, Juliette, escapou dos comentários maldosos de Karol Conká. Nascida em Curitiba (PR), a dona do hit ‘Tombei‘ foi acusada de xenofobia após criticar o jeito “espalhafatoso” da paraibana.

“Aí as pessoas dizem, ‘não, mas é o jeito, porque lá na terra dessa pessoa é normal falar assim.’ E eu, ‘ahh, tá’. Eu sou de Curitiba, é uma cidade muito reservadinha. Por mais que eu seja artista e rode pelo mundo, eu tenho os meus costumes. Eu tenho muita educação”, falou na época.

