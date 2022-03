Kevin O Chris lança single ‘Tu É Bandida’ na véspera de sua apresentação no Lollapalooza

O cantor Kevin O Chris fez o lançamento do seu novo singles antes de subir ao palco do festival Lollapalooza, em São Paulo. A música foi ao ar na última sexta-feira (25) e já está disponível em todas as plataformas virtuais.

Na letra, o funkeiro descreve um romance entre um jovem da comunidade e uma mulher de uma realidade completamente diferente. A música tem a parceria de GB, novato no cenário do funk.

Kelvin vem de sucessos como “Ela é do Tipo’’, “Evoluiu’’ e ‘’Tu Tá Na Gaiola’’ e marcou sua presença no festival no último sábado (26) ao lado do estadunidense Post Malone.

Ouça aqui:

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias