Ki putaria: sorveteria gera polêmica e moradores da Barra pedem fechamento de espaço

A sorveteria e creperia Ki Putaria, localizada na rua Barão de Itapoan, no bairro da Barra, em Salvador, tem dado o que falar. É que os moradores da localidade estão revoltados com o nome do estabelecimento e com os produtos vendidos pela empresa.

O espaço fornece sorvetes e waffles em formato de pênis e vaginas que tem sido a sensação da capital baiana nos últimos dias. No cardápio do estabelecimento inaugurado no último sábado (26) tem valores acessíveis e opções sugestivas como Sugar Daddy e Sugar Mommy, no entanto, os baianos preferem chamar de “crepiroca”.

Os donos da franquia portuguesa “La Putaria”, localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, acusam o dono do estabelecimento baiano de plágio. Segundo eles, o Ki Putaria teria copiado o cardápio, nome e até mesmo as cores da loja.

“Sabemos que você imita o nome, as cores, o cardápio, os preços de tudo aqui. Somos uma marca portuguesa e brasileira e os nossos advogados entrarão em contacto. Você não pode fazer isso e ignorar nosso e-mail e mensagens. Portanto, vai para os advogados agora”, escreveu a empresa portuguesa/mineira em um post do Ki Putaria.