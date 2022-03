Ki putaria: sorveteria inaugurada na Barra tem opções em formatos exóticos; conheça

Já pensou em passear pelas ruas de Salvador enquanto come um waffle no palito em formato de pênis ou vagina? Pois é, essa cena pode ser materializada.

“A ideia nasceu de uma das minhas viagens, é algo atrevido, ousado e gostoso. E tudo no gosto do cliente. Ele chega [no espaço] faz o pedido e a gente decora do jeito que ele desejar: com chocolate ao leite, chocolate branco, granulados e outros”, contou o empresário ao iBahia.