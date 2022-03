Korn Ferry anuncia NOVAS vagas de emprego

A Korn Ferry é uma grande empresa de Los Angeles, que atua na consultoria de gestão, operando em 53 países com mais de 100 escritórios. A companhia oferece novas oportunidades de emprego em variadas regiões do Brasil. Confira as informações!

Korn Ferry abre novos cargos para ocupação

A Korn Ferry foi criada em 1969, atuando em quatro áreas de negócios, sendo elas, Digital, Profissional Search, Consultoria, Executive Search e RPO. A empresa está disponibilizando 86 novas vagas em variados setores e regiões. Veja, a seguir, alguns cargos disponíveis para ocupação.

Especialista em Desenvolvimento de Mercado – Brasil;

Especialista em Pastagem Desenvolvimento de Mercado – São Paulo;

Especialista em Desenvolvimento de Mercado (Hortifruti) – São Paulo;

Comprador Técnico Sênior (Fertilizantes) – São Paulo;

Consultor Técnico em Vendas – Goiás;

Analista em Auditoria Interna Pleno – São Paulo;

Senior Talent Acquisition e R&S – São Paulo;

Associate Analista em RH Pleno – Barueri;

Analista de People & Organization e Gestão de Mudança – São Paulo;

Coordenador de Produção – Ceará;

Consultor Campo Pós Venda Pleno – Campinas;

Gerente Geral de Implantação de Mina e Usina – Brasil;

Gerente de Controle e Planejamento – Bahia;

Analista Sênior em Processos de TI – São Paulo;

Gerente de Engenharia – Portuária – Ilhéus;

Analista em Transformações Digitais Sr – São Paulo;

Analista em Portfólio de Crédito Pleno – São Paulo;

Analista em Arquivo Técnico III (Sênior) – Brasil;

Analista em Trade Marketing Pleno – São Paulo;

Analista em Contas a Receber – São Paulo.

Veja também: ZF do Brasil abre NOVOS empregos em São Paulo

Como se inscrever no processo seletivo

Para fazer parte da equipe, os interessados deverão acessar o site de participação e completar os campos com seus dados. É importante ressaltar suas habilidades profissionais, pois isso será um diferencial.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!