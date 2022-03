Lais descobre interesse de Anitta em Gustavo e alerta cantora: ‘calma’

Lais Caldas não consegue disfarçar o interesse em manter o relacionamento com Gustavo fora do BBB 22. A médica participou do “Domingão com Huck” deste domingo (27) e ficou sabendo por Sabrina Sato que várias pessoas estão interessadas no bacharel em direito, incluindo Anitta, e tratou de mandar um recado para a cantora.

“A Anitta quer o Gustavo, o Paulo André… vai com calma. Quero sim [continuar com ele] estou esperando ele, ele falou ‘me espera lá fora’, eu falei ‘estou esperando. “Ele me dava muita proteção, me sentia mais leve, mais calma”, relatou a goiana.

Lais foi eliminada na última terça-feira (22) com 91% dos votos. A médica disputou a permanência na casa ao lado de Douglas e Eliezer.

