Lais e Linn detonam comportamento de Arthur: ‘manipula tudo’

O comportamento de Arthur Aguiar na casa do BBB 22 tem incomodado Linn da Quebrada e Lais. Durante a madrugada desta terça-feira (15), as sisters detonaram as atitudes do ator e o acusaram de ser manipulador.

“Voltar nos mesmos pontos, pontos que já foram batidos, pode se tornar delicado para quem traz esses pontos. Isso é uma forma dele manipular o público lá fora, foi o que eu falei. Ele não falou ali que adorava, jogava sozinho? A Jessi falou agora pra mim: “Laís, ele realmente falou isso’, declarou a médica.

“Ele falou que joga sozinho sim. Acho que isso é uma maneira dele manipular as situações pro público ver ele jogando sozinho aqui dentro. Isso cria empatia”, acrescentou Linna.

A cantora também comentou uma estratégia usada por Arthur no jogo da discórdia. “Ele pega um ponto e pede pra saber esse ponto, e aí quando a gente não consegue explicar esse ponto, a gente pega outro ponto para explicar a questão. E nisso pra quem ouve fica confuso para quem está tentando se explicar”, falou.

Durante a dinâmica desta segunda-feira (14), Lais e Arthur bateram boca novamente.

