Lais opina sobre jogo de Vyni: ‘sombra de El’

O voto que Eliezer e Vyni deram em Jessilane ainda não foi engolido por Lais. No quarto Lollipop durante a madrugada desta terça-feira (1), a médica criticou o comportamento do influencer e declarou que ele é influenciado pelo designer.

“Tô achando ele muito cola do Eli, entendeu? O Eli vai ali, ele vai atrás. Eli vem dormir, ele vem dormir. Ele não tá sendo ele, cara. Ele tá caminhando atrás do Eli e isso eu falei há umas duas semanas atrás. […] O Vyni tá uma sombra do Eli. Uma sombra”, opinou.

Vale lembrar que o quarto Lollipop havia combinado votar em Douglas para salvar Larissa do paredão. Porém, Eliezer e Vyni acabaram votando em Jessi o que chateou o resto do grupo.

