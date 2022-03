Lais revela que, caso seja indicada por Arthur em paredão, dará contragolpe em amigos dele

A liderança de Arthur Aguiar deixou os integrantes do BBB 22, em específico do Quarto Lollipop, bastante chateados. Durante a madrugada deste sábado (19) na festa, Lais afirmou a Eliezer que dará um contragolpe nos amigos do cantor caso ele a mande para o paredão.

“Se eu tiver um Contragolpe, eu quero puxar algum amigo dele [Arthur Aguiar] para ele sentir”, revelou a médica.

Ela também afirmou que colocará o líder na xepa caso conquiste o poder do monstro. “É jogo e vamos jogar. Ele é meu antagonista. Vou botar um amigo para quê? Já não tem risco de eu sair na terça? Saio pelo menos vivendo alguma coisa já que não ganhei prova”, falou.