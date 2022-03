Lais se justifica após mandar Douglas para o paredão: ‘dificuldade’

Lais chamou Douglas para uma conversa na madrugada desta segunda-feira (21). A médica se justificou após ter puxado o ator no contragolpe e comentou que é preciso separar o jogo do pessoal.

A goiana comentou que não deveria ter puxado o ator porque ele é sempre um algo. “É chato ir toda a semana. Muita gente tem dificuldade nisso. O Gustavo teve dificuldade disso também”, comentou.

“Por incrível que pareça, os conselhos que ele me deu sobre o game me alertaram que isso aqui é um jogo. As coisas vão acontecer, você vai votar nas pessoas, as pessoas vão votar em você e tá tudo bem. Se a pessoa não entender, isso parte dela”, falou o carioca.

Lais então relembrou a rivalidade dela com Arthur. “Eu queria até ter pedido desculpas pro Arthur, mas eu não tô tendo abertura de chegar nele pra falar. Enfim, foi o que falei de saber separar. Eu respeito a posição dele e tá tudo certo. Por mim, eu saberia conviver com ele aqui, mas vai de cada um”, completou.

Lais, Eliezer e Douglas estão no paredão. Quem você quer que seja eliminado? Vote em nossa enquete.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias