Laís se surpreende ao descobrir que bateu recorde de rejeição da temporada: ‘Caraca’

Foto: Reprodução / Globoplay

A médica Laís Caldas foi a nona eliminada do Big Brother Brasil 22 e deixou a competição com um recorde a maior rejeição da temporada, com 91,25% dos votos do público.

Em conversa com Rafa Kalimann na madrugada desta quarta-feira (23), no Bate-Papo BBB, a ex-sister se surpreendeu com o número alto. Suas apostas de rejeição eram para Rodrigo e sua aliada, Jade Picon.

A reação da médica virou motivo de piada na web. “Eu saí com mais porcentagem. Caraca! 91%”, disse a goiana que ainda levantou a motivação para o “hate”:

No programa, a ex-sister recebeu o conselho de uma grande amiga no jogo que também deixou a casa com uma alta porcentagem. No Bate-Papo BBB, Bárbara pediu para a amiga:

“Amiga, primeira coisa que eu te falo, não leia os comentários. […] Não se preocupa, está tudo certo, estou muito orgulhosa e já aceitei o meu cunhado Gustavo”.

