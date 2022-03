Largo da Mariquita recebe Feira de Economia Solidária de 25 a 27 de março

Foto: Divulgação

A Feira de Economia Solidária sedia, nos dias 25 a 27 de março, a edição “Especial Mulher”, com delícias gastronômicas, peças de artesanato, moda e acessórios não industrializados. Promovida pelo Cesol Salvador e Instituto Casa da Cidadania em parceria com a Associação Classista de Educação e Esporte da Bahia (ACEB), a Feira acontece no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho.

“As Feiras de Variedades realizadas pela ACEB se destacam por seu caráter inclusivo, já que entre as expositoras há mulheres que sofreram violência doméstica, mães de autistas e de crianças com Síndrome de Down, desempregadas e aposentadas que precisam complementar a sua renda, entre outras. Contribuir para que empreendimentos da economia solidária possam gerar renda é algo que também nos traz muita satisfação”, declarou a coordenadora de empreendedorismo da ACEB, Anne Cristina Nogueira.

Segundo a coordenadora de inovação e fomento à economia solidária da Setre, Mércia Porto Barata, são cerca de 40 empreendimentos da economia solidária presentes no evento. “As Feiras de Economia Solidária promovidas pela Cesol constituem-se em processos organizativos do movimento de economia solidária. Elas são realizadas de forma participativa, coletiva e autogestionária, com a finalidade de apoiar empreendimentos e organizações capazes de operar a partir de uma perspectiva emancipatória. A Feira deste final de semana é uma das 100 que integram o projeto de um edital”, explicou.

