Larissa acusa Arthur de fugir de paredão com Jade e ele rebate: ‘sou inteligente’

Após o jogo da discórdia os emparedados Larissa e Arthur tiveram uma longa conversa nesta terça-feira (1). Durante a dinâmica, o ator desejou a eliminação da modelo. Já a pernambucana acredita que o artista tem medo de encarar um paredão com Jade.

“Você foge de bater de frente com ela e vai nas pessoas próximas. Eu não votei em você”, declarou a pernambucana.

“Eu não fujo, eu sou inteligente. Eu tô evitando um conflito com ela agora, tanto que no Jogo da Discórdia eu disse pra ela que a gente ia se enfrentar lá na frente. Tem três pessoas que votam em mim: Ela, você e Laís”, rebateu Arthur.

O brother também relembrou bons momentos de convivência com Larissa. “Você quis esse afastamento. Assim como qualquer um, eu tava super disposto a ficar no Monstro com você. Eu até te ofereci um chinelo, perguntei se seu pé tava doendo e você foi grossa comigo”, falou.

Arthur, Larissa, e Linn da Quebrada estão no paredão. Arthur e Lucas foram para a berlinda após serem os primeiros a deixar a prova de liderança. Já Linn foi indicada por Paulo André e Larissa foi a mais votada da casa. O estudante de medicina foi quem conseguiu se salvar no bate e volta.

