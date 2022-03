Larissa, de 25 anos, deve deixar o ‘Big Brother Brasil 22’, nesta terça-feira (1º). Emparedada, a influenciadora digital de Limoeiro, interior de Pernambuco, retornará para casa mais cedo do que esperava.

De acordo com uma enquete feita pelo iBahia, a ex-Casa de Vidro levará mais de 85% da intenção de votos. A pernambucana disputa preferência do público com Arthur Aguiar e Linn da Quebrada.