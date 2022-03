Lary Bottino revela motivo por trás do término com Bil Araújo: ‘Só mentira’

Lary Bottino revelou o motivo do término do affair com Bil Araújo após a participação dos dois em “A Fazenda 13”. A ex-peoa contou em entrevista para Matheus Mazzafera nesta segunda-feira (14) que os ‘adms’ do influenciador foram os responsáveis pelo ponto final.

“Ele saiu do reality e me mandou uma lista que os adms dele fizeram para ele: ‘porque você deve odiar a Lary Bottino’. E só mentira. Tentei falar com ele, porque tenho direito de fala, e ele não quis ouvir. Eu tinha provas de que era verdade”, soltou.

A influenciadora também revelou mágoa pelo ex-BBB ter ficado com outras colegas do reality show. “Ele está namorando. Fiquei muito chateada. Ele decidiu escutar um monte de gente. A internet não gosta muito de mim. Ele não me deu a oportunidade de falar nada. E aí pegou todas as meninas do reality aqui fora. Namorou a Marina, a Erika, todo mundo”, disparou.

“Por que ele não pode ser meu amigo? Ele não fala comigo. A maior hipocrisia de tudo é que ele não falava nem com o Rico e nem com a Mileide e ele ficou de boa. Eu sei de tudo”, finalizou.

