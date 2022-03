Laudo médico aponta causas da morte de Paulinha Abelha

Na noite do último domingo (6) foram divulgadas as causas da morte de Paulinha Abelha através do laudo médico feito após o falecimento da cantora do Calcinha Preta.

A revista eletrônica, “Domingo Espetacular”, divulgou que quatro doenças foram responsáveis pela morte da cantora: hipertensão craniana, insuficiência renal aguda, hepatite e meningoencefalite.

Esta última é uma inflamação do cérebro e tecidos vizinhos causada por uma infecção, sua origem ainda segue sendo investigada pelos médicos. Já no painel toxicológico, foram encontradas 16 substâncias no corpo da vocalista, como anfetaminas e barbitúricos, que podem indicar a resposta para o quadro crítico.

Um dos medicamentos que foram encontrados no corpo de Paulinha é um tarja preta, vendido sob prescrição médica, usado no tratamento de TDAH, o Transtorno do Défict de Atenção. Esse remédio possui como efeitos adversos a redução de apetite, perda de peso, náuseas e vômito.

Consultado pelo programa da RecordTV, um médico afirmou que o medicamento é “potencialmente hepatotóxica”, ou seja, pode causar danos sérios ao fígado.

Em entrevista exclusiva ao iBahia, a diretora Científica da SBN Bahia, Dra. Ana Flávia Moura, falou sobre os riscos do uso de medicamentos para o emagrecimento.

“Algumas dessas substâncias, comumente encontradas em fórmulas para emagrecimento, são tóxicas para os rins. Além disso, essas fórmulas e chás costumam utilizar a combinação de substâncias que podem interagir entre si, potencializando sua ação, inclusive seus efeitos tóxicos. Outro risco é o fato de que tais formulações não são submetidas ao mesmo nível de fiscalização que as medicações regulamentadas, e, portanto, não conhecemos todos os efeitos que elas podem causar”, explicou.

