Lauro de Freitas terá estratégia especial de vacinação nesta segunda-feira (21); confira

Foto: Maína Diniz / Prefeitura de Lauro de Freitas

A cidade de Lauro de Freitas terá uma estratégia especial de vacinação nesta segunda-feira (21) em pontos fixos e drive-in a partir das 8h até às 12h.

Serão aplicadas a 1ª dose da vacina Janssen no público com 18 anos ou mais, e 2ª dose do imunizante nas pessoas que tenham tomado a 1ª há pelo menos 2 meses, e a 3ª dose a quem tomou a mesma vacina há 4 meses.

Em Lauro ainda será aplicada a 2ª dose da Pfizer em pessoas com o prazo marcado até o dia 21 de março.

Para quem for receber a 2ª e a 3ª dose do imunizante é necessário apresentar um documento oficial com foto e cartão de vacinação. Já para a primeira, será cobrada a apresentação de um documento oficial com foto, cartão do SUS e comprovante de residência.

A vacinação acontecerá nos drivers do Ginásio de Esportes do Aracuí e no Colégio Municipal Dois de Julho, além das Unidades de Saúde da Família Irmã Dulce e Vila Nova, em Portão; Vida Nova; Tarumã e São Judas Tadeu, na Itinga; Manoel José Pereira, no Capelão, além das USFs Pe. João Abel, no Jambeiro, e Antônio Rodrigues, no Bairro de Areia Branca.

