Lavagem do Rio Vermelho recebe Escandurras e Filhos de Jorge no fim de semana

A tradição da lavagem do Rio Vermelho neste ano terá shows de Escandurras e Filhos de Jorge, no sábado (26) às 14h. Os ingressos que custam R$ 166,67 estão à venda no Sympla.

Em clima soteropolitano, a recepção do evento terá baianas com água de cheiro para dar seguimento a lavagem seguindo os protocolos. O espaço oferecerá serviço open bar de água, cerveja e refrigerante.

No repertório, as bandas prometem trazer hits como “Lepo Lepo”, “Ela não quer guerra com ninguém”, “Ô Bebê”, “Apaixonadinha” e “Dançando” e os novos singles das bandas.

