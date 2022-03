Lázaro Ramos chega a Salvador para pré-estreia do filme ‘Medida Provisória’

O filme “Medida Provisória”, teve pré-estreia nesta quarta-feira (30) em Salvador. Estiveram presentes na coletiva de imprensa o ator Alfred Enoch, que interpreta o protagonista ‘Antônio’, o ator e roteirista Aldri Anunciação, a influenciadora, que também está presente no filme como a personagem ‘Dina’, Maíra Azevedo conhecida como Tia Má, e o roteirista baiano Elisio Lopes Jr.

O longa, que terá estreia para todo Brasil no dia 14 de abril, é o primeiro de Lázaro Ramos como diretor e se trata de uma adaptação da peça premiada “Namíbia, não” do ator e roteirista baiano Aldri Anunciação, que também atua no filme como o ativista ‘Ivan’.