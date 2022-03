Legiti abre vagas em diversas áreas

Em busca de uma oportunidade de emprego? A Legiti, plataforma antifraude, anunciou a abertura de novas vagas para diversas áreas e funções. As chances são destinadas a profissionais dos departamentos de tecnologia (engenharia e produto) e negócios (comercial, customer success e marketing).

As contratações fazem parte da estratégia de expansão da startup, que conta com 40 colaboradores atualmente e tem como objetivo chegar a 80 funcionários até o final do ano.

Há chances para Analista de Conteúdo Sênior, Analista de Growth Sênior, Chief of Staff, Customer Success Lead, Fullstack Engineer Pleno, Machine Learning Engineer, Product Manager, Senior Backend Engineer, entre outros. Os requisitos variam de acordo com a função, mas características como empatia, respeito às diferenças, aprendizado rápido e resolução de problemas são essenciais a todos os candidatos.

As vagas são para atuação na modalidade full remote, em que os profissionais podem trabalhar de qualquer lugar do país – ou do mundo, e híbrida, em que não há obrigação de ir ao escritório num determinado dia, mas é importante a pessoa residir em São Paulo. O regime depende da posição desejada.

Os profissionais receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a participação na empresa (stock options); seguro de vida; assistência médica gratuita para o colaborador e seus dependentes; assistência odontológica na faixa; ajuda inicial para trabalho remoto; vale refeição e vale alimentação; reembolso cultura; reembolso educação; reembolso saúde mental; acesso ao Gympass; dentre outros benefícios.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível em https://legiti.gupy.io, para conferir a lista completa de oportunidades e cadastrar o currículo na posição desejada. As vagas ficarão disponíveis também no Linkedin, onde é possível obter mais informações sobre a Legiti.