Lei Paulo Gustavo é aprovada pelo Senado e segue para sanção presidencial

O projeto de lei batizado de ‘Lei Paulo Gustavo’, que libera R$ 3,86 bilhões do Fundo Nacional de Cultura (FNC) para o fomento de projetos culturais, foi aprovado pelo Plenário do Senado na terça-feira (15) e segue para sanção presidencial.

O texto aprovado pelos senadores foi o substitutivo da Câmara dos Deputados, com a recuperação de duas ações que haviam sido cortadas: a participação assegurada da população LGBTQIA+ entre os grupos a serem contemplados pelo financiamento e o prazo de 90 dias (a partir da publicação da lei) para que o dinheiro seja enviado aos entes federativos.

Na leitura do relatório, o senador Alexandre Silveira (PSD-MG) destacou a importância do setor cultural para o país. Para o político, o incentivo à cultura é fundamental para o desenvolvimento do país. O relator criticou qualquer debate que divida a cultura em esferas políticas e ideológicas.