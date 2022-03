A Bolsa de Valores do Brasil (B3) dispõe de uma infraestrutura completa para a realização de licitações públicas, privadas e alienações, conforme informações oficiais.

Ao contratar o serviço da Bolsa de Valores do Brasil (B3), sua instituição ou empresa tem acesso a diferentes serviços, que incluem desde o apoio à estruturação da operação, até a organização física do evento e a condução da disputa dos interessados.

Leilões na B3: infraestrutura completa para as operações

Conforme informações oficiais, são mais de 10 anos atuando em diversos setores, adquirindo larga experiência na realização destas operações. Neste sentido, a Bolsa de Valores do Brasil (B3) já conduziu licitações no setor de rodovias, aeroportos, energia elétrica, saneamento e créditos de carbono para agências reguladoras, governos estaduais e municipais.

Qualidade e eficiência em um único lugar

A Bolsa de Valores do Brasil (B3) informa que possui profissionais especializados em diferentes áreas, aptos a dar todo o suporte necessário ao contratante. Dessa forma, a instituição atua no suporte à elaboração dos editais, elaboramos os manuais de procedimentos, e oferece amplo apoio aos nossos clientes.

A Bolsa de Valores do Brasil (B3) informa que também avalia os documentos e centraliza o recebimento e a conferência dos materiais necessários para a realização da operação.

Elevados padrões de governança, ética e transparência

Assim sendo, ao contratar a Bolsa de Valores do Brasil (B3) sua instituição terá acesso aos mais elevados padrões de governança, ética e transparência. Definidas as regras, a Bolsa de Valores do Brasil (B3) apoia para que todas as etapas ocorram conforme planejado, além da ampla divulgação das informações ao mercado pelos meios já utilizados pela B3 em suas operações diárias.

Serviços oferecidos:

Definição do escopo da oferta;

Recebimento e análise de garantias financeiras (Brasil e Exterior);

Infraestrutura completa para qualquer tipo de operação;

Definição de responsabilidades dos participantes;

Publicidade de informações em seus meios eletrônicos e entre seus participantes;

Flexibilidade para adequação às necessidades do ofertante

Auxílio na elaboração do edital da oferta;

Espaço físico e organização de sessões públicas entre participantes da oferta;

Análise de documentos de inscrição/habilitação;

Elaboração do manual de procedimentos;

Espaço, estrutura e organização da sessão de leilão;

Condução da sessão de leilão;

Equipes técnicas altamente capacitadas para auxiliar em todas as fases e instâncias do processo (jurídico, risco, garantias, operações, liquidação etc.);

Recebimento e guarda de documentos;

Liquidação financeira da oferta.

Para obter mais informações, acesse a plataforma oficial da Bolsa de Valores do Brasil (B3) para mais informações sobre o mercado econômico e sobre os investimentos de forma ampla.