Lembra dele? Ex-ator mirim de ‘Duas Caras’ hoje é instrutor de ioga e revela rejeição

Há sete anos, ao completar 18, Gabriel Sequeira passou a perceber que estava mais ansioso do que de costume. Depois vieram pequenas crises de pânico e com ela a respiração descompassada.

“Quando as crises começaram, em 2015, eu comecei a pesquisar muito para tentar encontrar algo que me ajudasse além da terapia. Já gostava de praticar todos os tipos de esporte, e encontrei no ioga as ferramentas para melhorar minha vida como um todo”, explica.

São os vizinhos, que viram o menino crescer e estrear na TV, em 2008, que vibraram quando a novela entrou para o catálogo do Globoplay. “Até hoje falam comigo, lembram da novela. Quando estreou na plataforma, muita gente nas redes sociais também me procurou porque tinha a curiosidade para saber como eu estava depois de adulto”, conta.

Embora tenha encontrado no ioga e na faculdade de Educação Física – que termina neste semestre – uma nova paixão, o teatro foi retomado. “Fiz cursos, estudei bastante e quero ir aos testes novamente. Percebo hoje como o movimento do ioga e do teatro se preenchem”, diz ele, que não esconde certa frustração com a fase de adolescência, quando os trabalhos não aconteceram: “Fiz muitos testes e recebi não. Claro que me frustou, mas hoje, mais maduro, entendo que existem ciclos e precisamos passar por eles”