Lenda do futebol feminino, Formiga entra para calçada da fama

Foto: Divulgação / Mineirão

Lenda do futebol feminino, Formiga entrou para a calçada da fama do Mineirão, principal palco esportivo de Minas Gerais. Os pés da volante foram eternizados em uma placa que será peça do Museu do Futebol do estádio. Ela é a primeira mulher a ser homenageada pelo Mineirão em 56 anos.