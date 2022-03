Leo Picon defende posicionamento de Felipe Neto contra Jade: ‘Concordo 100%’

Após Felipe Neto detonar o discurso de Jade Picon no “BBB 22” ao falar que “não se usa caridade como moeda de troca”, Leo Picon, irmão da sister, mostrou que compartilha da mesma opinião do Youtuber.

O influenciador apareceu nos comentários da publicação de Felipe Neto e disse concordar com o posicionamento “fora Jade”, mas defendeu a irmã ao falar que o discurso de 30 segundos não refletia o caráter dela.

“Concordo 100% com vc. Acho que inseguranças e nervosismo fazem pessoas agirem de maneiras conturbadas… reprovo essa atitude dela com força, mas sei que isso não reflete o caráter e as reais intenções dela”, escreveu Leo.

