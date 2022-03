Leo Picon fala que Arthur ‘venceu’ Jade em jogo da discórdia: ‘#FicaArthur’

Leo Picon usou as redes sociais nesta segunda-feira (7) para comentar a performance de Arthur Aguiar no jogo da discórdia. O irmão de Jade Picon afirmou que o ator foi coerente nas falas e declarou torcida pela permanência dele no reality.

“Arthur esmurrando a Jade nas ideias parece eu discutindo com ela. Nota 10. Amei. #FicaArthur”, escreveu o influenciador no Twiter.

Leo ainda relembrou o rumor de que Jade havia feito um pix de R$ 1.5 milhão para ele. “Galera, a Jade não me pagou o pix de R$ 1,5 milhão. Eu dei a narrativa, o contexto. Todo mundo viu, os adms viram. Ninguém se manifestou e fez o pagamento. As consequências estão aí”, falou.

Jade, Arthur e Jessilane estão no paredão e disputam a permanência na casa. Anteriormente, Leo estava pedido para o ator ser eliminado.

