Léo Santana comemora queda das máscaras em São Paulo: ‘Em breve em Salvador’

Foto: Reprodução / Eder Mota

A desobrigação do uso de máscaras em São Paulo foi motivo de comemoração para Léo Santana nas redes sociais.

O cantor, que já havia compartilhado em seu perfil no Instagram alguns conteúdos sobre a queda das máscaras em cidades brasileiras, vislumbrou um cenário positivo para a Bahia com a flexibilização em outros estados.

“Rapaziada, São Paulo liberou máscara até em lugares fechados. Estamos no shopping aqui ó”, diz Léo mostrando um amigo que o acompanha no passeio. “Que alívio cara, as pessoas sem máscara aqui em São Paulo. Em breve em Salvador, em breve na Bahia”.