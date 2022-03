Foto: Divulgação

O cantor Wilsinho Kraychete, atualmente conhecido como WK, grava no domingo (13) o seu primeiro projeto audiovisual “107BPM”. O evento, que será realizado no Baía Sunset, é somente para convidados e conta com participações especiais dos cantores Léo Santana e Tayrone.

“107BPM” também é o nome da faixa de trabalho de WK, artista que faz parte do casting da Salvador Produções.

