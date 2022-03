Leônidas desmaia ao ficar de cara com Léo em ‘O Clone’ e tem atitude inesperada

A reta final de O Clone é marcada por grandes emoções e o personagem Leônidas (Reginaldo Faria) passará por uma das grandes ao se deparar com o clone de seu filho pela primeira vez.

O encontro acontece após Yvete (Vera Fischer) levar Léo (Murilo Benício) para conhecer o empresário com a certeza de que o garoto é filho de seu ex-namorado com Deusa (Adriana Lessa).

Leônidas, no entanto, ficará focado na ideia de que o rapaz é na verdade a reencarnação perfeita de seu filho que morreu há 20 anos. “É Diogo”, garante.

Certa de que o ex-namorado a traiu com Deusa na época em que eles estavam com o casamento marcado, Yvete irá invadir o escritório do empresário e iniciar um barraco: