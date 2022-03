‘Levo Salvador na minha alma’, diz Aymée Lumière, drag baiana do ‘Queen Stars’

Foto: Reprodução/HBO Max

Anunciada no elenco do “Queen Stars”, novo reality show do HBO Max, a drag queen baiana Aimée Lumière conversou com iBahia sobre as expectativas para a estreia da competição e suas inspirações como artista.

“As expectativas são enormes porque é uma produção enorme e totalmente brasileira. E sim sempre foi um desejo participar de algo dessa magnitude com drags de todo Brasil, ainda mais envolvendo canto e performance”, iniciou.

Aimèe, que é atriz, apresentadora, cantora, performer e maquiadora, se junta a outras 19 queens para a competição, comandada por Pabllo Vittar e Luísa Sonza, que envolve canto, dança e performances em busca de uma campeã.

Com estreia marcada para 24 de março, a baiana contou como aconteceu sua entrada no reality show. “Vi o cartaz falando que estavam selecionando drags cantoras e resolvi me inscrever, inclusive quase não deu tempo, mas no fim deu tudo certo. Depois de um processo seletivo que durou cerca de três a quatro meses, hoje posso dizer que sou uma Queen Star”, revelou.

Engana-se quem pensa que existem apenas influências internacionais para uma drag queen, Aimée revela nomes como Bethânia, além de conterrâneas da cena drag soteropolitana. “Minhas influências são os grandes nomes da MPB como Bethânia, Tetê Espíndola, Gal Costa e minhas amigas e família drag de Salvador, como Gotham, Spadina, Mary Jane, Karmaleoa, Eva Sattiva, Rainha Loulou entre outras várias”, contou.

E sobre Salvador, Aimée foi certeira: “Salvador é meu amor, é minha casa, é onde estão todas as minhas referências e o meu coração. Fiz questão de levar meu sotaque e falar sempre da cena drag soteropolitana que para mim é a maior […] Eu levo Salvador na minha alma, no meu sotaque e mostrando pra todes o que é que a baiana tem!”.

