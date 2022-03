Liberada 1º e 2º parcela do 13º do INSS; pagamentos começam em abril

No dia 18 de março, foi publicado o decreto que autorizou a antecipação do 13º salário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A medida, publicada no Diário Oficial da União, vai contemplar os aposentados, pensionistas e demais segurados da autarquia.

A nova antecipação do 13º salário do INSS será realizada em duas parcelas. A estimativa é de que mais de 30,5 milhões de beneficiários do Instituto recebam o benefício antecipadamente.

Antecipação do 13º salário do INSS

De acordo com o decreto que antecipa o pagamento do 13º salário do INSS, o benefício será liberado em duas parcelas. A primeira parte do pagamento vai corresponder a 50% do valor devido. O benefício será pago entre os dias 25 de abril e 6 de junho.

A segunda parcela do 13º salário, por sua vez, corresponde aos outros 50% do valor do benefício e será paga entre os dias 25 de maio e 7 de junho.

Vale destacar que os valores da antecipação serão pagos juntamente com o benefício regular do segurado.

É importante destacar que o 13º salário, apesar de ter recebido a antecipação, será pago de maneira proporcional a quantidade de meses em que o beneficiário terá acesso ao valor mensal do Instituto.

Sendo assim, quem começou a receber algum benefício após janeiro receberá o 13º proporcional a quantidade de meses de concessão de 2022.

Quem for beneficiário do BPC (Benefício de Prestação Continuada), Auxílio Brasil, Vale-Gás, Tarifa Social, entre outros, não terá direito ao 13º salário.

Calendário de pagamentos do 13º salário

De acordo com o calendário de pagamentos da antecipação do 13º salário do INSS, o benefício será pago em duas parcelas, e também será separado os segurados que recebem até um salário mínimo e beneficiários que ganham acima de um salário.

O cronograma de pagamentos do 13º salário do INSS, de acordo com o último número do benefício, desconsiderando o dígito.

Por exemplo, o aposentado com o com número de benefício 123.456.789-0, nesse caso o aposentado deve desconsiderar o dígito 0 e irá receber de acordo no calendário final 9.

Calendário da PRIMEIRA parcela para quem ganha até um salário mínimo:

Benefício final 1 : recebe dia 25 de abril;

: recebe dia 25 de abril; Benefício final 2 : recebe dia 26 de abril;

: recebe dia 26 de abril; Benefício final 3 : recebe dia 27 de abril;

: recebe dia 27 de abril; Benefício final 4 : recebe dia 28 de abril;

: recebe dia 28 de abril; Benefício final 5 : recebe dia 29 de abril;

: recebe dia 29 de abril; Benefício final 6 recebe dia 02 de maio;

recebe dia 02 de maio; Benefício final 7 : recebe dia 03 de maio;

: recebe dia 03 de maio; Benefício final 8 : recebe dia 04 de maio;

: recebe dia 04 de maio; Benefício final 9 : recebe dia 05 de maio;

: recebe dia 05 de maio; Benefício final 0: recebe dia 06 de maio.

Calendário da PRIMEIRA parcela para quem ganha mais de um salário:

Benefício final 1 e 6 recebe dia 02 de maio;

recebe dia 02 de maio; Benefício final 2 e 7 : recebe dia 03 de maio;

: recebe dia 03 de maio; Benefício final 3 e 8 : recebe dia 04 de maio;

: recebe dia 04 de maio; Benefício final 4 e 9 : recebe dia 05 de maio;

: recebe dia 05 de maio; Benefício final 5 e 0: recebe dia 06 de maio.

Calendário da SEGUNDA parcela para quem ganha até um salário mínimo:

Benefício final 1 : recebe dia 25 de maio

: recebe dia 25 de maio Benefício final 2 : recebe dia 26 de maio

: recebe dia 26 de maio Benefício final 3 : recebe dia 27 de maio

: recebe dia 27 de maio Benefício final 4 : recebe dia 30 de maio

: recebe dia 30 de maio Benefício final 5 : recebe dia 31 de maio

: recebe dia 31 de maio Benefício final 6 : recebe dia 1º de junho

: recebe dia 1º de junho Benefício final 7 : recebe dia 02 de junho

: recebe dia 02 de junho Benefício final 8: recebe dia 03 de junho

8: recebe dia 03 de junho Benefício final 9 : recebe dia 06 de junho

: recebe dia 06 de junho Benefício final 0: recebe dia 07 de junho

Calendário da SEGUNDA parcela para quem ganha acima de um salário mínimo:

Benefício final 1 e 6 : recebe dia 1º de junho

: recebe dia 1º de junho Benefício final 2 e 7 : recebe dia 02 de junho

: recebe dia 02 de junho Benefício final 3 e 8 : recebe dia 03 de junho

: recebe dia 03 de junho Benefício final 4 e 9 : recebe dia 06 de junho

: recebe dia 06 de junho Benefício final 5 e 0: recebe dia 07 de junho