Liberado auxílio de R$1.000; veja como solicitar

A Caixa Econômica Federal juntamente com o Governo Federal acaba de anunciar uma nova modalidade de crédito destinada a pessoas físicas, incluindo as com nome sujo, e aos Microempreendedores Individuais (MEIs).

A solicitação do serviço estará disponível a partir do dia 28 de março, e contemplará os cidadãos com até R$ 1 mil e os microempreendedores com R$ 3 mil, a depender das condições e aprovação.

Novo microcrédito Caixa

O novo serviço de microcrédito da Caixa Econômica será operado através do SIM Digital (programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores). Ele oferece condições diferentes para os seus públicos alvos (pessoas físicas e MEIs). Veja:

Funcionamento do microcrédito para pessoas físicas: o cidadão poderá tomar emprestado até R$ 1 mil, com parcelamento máximo em 24 vezes e com taxa de juros a partir de 1,95% ao mês. Lembrando que pessoas com nome sujo também podem solicitar o serviço.

Funcionamento do microcrédito para MEIs: o microempresário poderá pegar até R$ 3 mil, com parcelamento máximo de 24 vezes e taxa de juros também a partir de 1,95% ao mês. Contudo, para este público o dinheiro tomando deve ser usado obrigatoriamente para:

Aumento do capital de giro;

Compra de insumos;

Investimentos em equipamentos e utensílios para ampliar a produção.

Como solicitar o microcrédito?

Para pessoa física, a solicitação do microcrédito pode ser realizada de forma totalmente online, por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS. Basta informar ou atualizar os seus dados cadastrais e liberar o serviço na plataforma.

Com relação ao Microempreendedor, a solicitação deve acontecer obrigatoriamente de forma presencial nas agências da Caixa. Na ocasião, será necessário ter uma conta na instituição e apresentar o faturamento da empresa entre outros documentos necessários.

Todavia, em breve o MEI poderá acessar o serviço pelo Caixa Tem, isso porque, a Caixa já tem planos de inserir a opção. A previsão é que em até 45 dias o serviço possa ser solicitado pelo aplicativo.