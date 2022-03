‘Liberou Geral’: Prefeitura divulga esquema de vacinação contra Covid-19 desta sexta (25)

Foto: Divulgação/ Secom – PMS

A Prefeitura de Salvador divulgou nesta quinta-feira (24) todos os detalhes do esquema de vacinação contra a Covid-19 desta sexta-feira (25). Intitulada de ‘Liberou Geral’, será disponibilizado a aplicação da 1ª e 2ª doses em pessoas com 12 anos ou mais, além da 3ª dose para indivíduos com 18 anos ou mais, independentemente de ser residente em Salvador. O único requisito é ter o Cartão SUS vinculado a algum município do estado da Bahia.

O interessado deve apresentar, obrigatoriamente, original e cópia do cartão de vacina, carteira nacional de vacinação digital (ConectSUS) atualizado, documento de identificação com foto e comprovante de residência do município do Estado da Bahia.

Os cidadãos dos demais grupos não incluídos na estratégia devem residir em Salvador e ter o nome na lista do site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) Ainda nesta sexta (25), segue a vacinação nas instituições de ensino da capital baiana para alunos de 5 a 11 anos, com nome na lista do site da SMS.

DOCUMENTOS: