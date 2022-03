Liberty Seguros anuncia NOVOS empregos; confira cargos

A Liberty Seguros, seguradora de grande renome no Brasil, anuncia novos empregos. As vagas disponíveis abrangem diferentes níveis hierárquicos dentro da organização, além de exigirem requisitos que alteram conforme a área que o profissional pretende atuar. Acompanhe mais informações!

Liberty Seguros abre oportunidades em todo o país

A Liberty Seguros, maior grupo de seguradoras do Brasil, está presente em diversas regiões, com foco excepcional em soluções de seguro que atendam todas as necessidades de seus clientes. Com novas oportunidades, a companhia está buscando profissionais que tenham todas as exigências dos cargos em aberto.

Acompanhe as vagas disponíveis e requisitos exigidos pela empresa:

Gestor de Negócios : experiência em seguros, CNH ativa e pacote office;

: experiência em seguros, CNH ativa e pacote office; Estagiário em Comunicação : inglês avançado, cursando superior em jornalismo e pacote office;

: inglês avançado, cursando superior em jornalismo e pacote office; Consultor de Sistemas : graduação completa, experiência em desenvolvimento Web, Google Analytics, bamboo, Jira, seguros e mercado financeiro e conhecimento em aplicativos web,

: graduação completa, experiência em desenvolvimento Web, Google Analytics, bamboo, Jira, seguros e mercado financeiro e conhecimento em aplicativos web, Analista de Sistemas : inglês básico, graduação completa, experiência em .Net core, ter atuado como desenvolvedor, experiência em Oracle, BPM e atuação em seguradora;

: inglês básico, graduação completa, experiência em .Net core, ter atuado como desenvolvedor, experiência em Oracle, BPM e atuação em seguradora; Técnico de Produtos PCD : conhecimento em seguros, ensino médio concluído, conhecimento em Excel e Pacote Office;

: conhecimento em seguros, ensino médio concluído, conhecimento em Excel e Pacote Office; Analista de Sinistros Transporte: graduação concluída e experiência em sinistros transporte.

Todas as oportunidades estão disponíveis para candidatura de profissionais portadores de deficiência.

Como realizar a sua candidatura

Para fazer parte da equipe de colaboradores da empresa Liberty Seguros, é imprescindível que os profissionais interessados atendam todas as exigências do cargo pretendido. Para realizar seu cadastro e participar da seleção, basta acessar o site de participação.

