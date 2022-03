Líder da semana, Pedro Scooby se arrepende de voto em Jessilane; saiba motivo

Após a votação ao vivo na noite do último domingo (6), o líder Pedro Scooby se mostrou arrependido de ter votado em Jessilane para o paredão. O brother conversou com Paulo André e Arthur Aguiar após discussão com Natália, Lina e a professora.

“Eu acho que, se ela não vier falar comigo, uma hora eu vou ficar impaciente e vou falar ‘e aí Nat, você acha que você está certa ainda?’ ah, tá. Só para saber”, contou.

“Porque eu, de fato, não tinha nada a ver com a história. E, tipo assim, votei em quem vota em mim. Ponto, acabou”, completou o atleta.

Sempre ligado nas movimentações de jogo, Arthur Aguiar questionou o amigo: “Se arrependeu de ter votado na Jessi?”. “Muito. Essa confusão podia ter sido mais cedo, tinha mudado tudo. Vou ter que pegar o Líder semana que vem de novo”, revelou Scooby.

