limite de desconto do consignado será de 40% . Entenda

O usuário do Auxílio Brasil que optar pela solicitação de um empréstimo consignado, terá que pagar o crédito em descontos mensais de, no máximo, 40% do valor do programa. Em live nesta segunda-feira (28), o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, deu mais detalhes sobre o assunto.

Segundo ele, o cidadão não poderá ter um desconto de mais de 40% da sua parcela do Auxílio Brasil. Imagine, por exemplo, que um indivíduo recebe R$ 400 por mês no programa. Nesse caso específico, ele só poderá ter um desconto de 40% sobre este valor. Então até ele pagar o crédito, receberá R$ 240 por mês.

As regras ainda precisam passar por uma regulamentação no Ministério da Cidadania. De acordo com o presidente da Caixa Econômica Federal, a possibilidade de empréstimo consignado para usuários do Auxílio Brasil já é definitiva, ou seja, ela acontecerá. Todavia, ainda será preciso esperar mais algum tempo para que o plano saia do papel.

O presidente da Caixa disse ainda que não será feita nenhuma analise de crédito para decidir quem são as pessoas que poderão pegar o empréstimo. Na prática, Guimarães diz que os indivíduos que fazem parte do Auxílio Brasil terão direito automático ao crédito, desde que façam a solicitação.

Ninguém é obrigado a tirar esse ou qualquer outro empréstimo do Governo. Conforme informações oficiais, o cidadão que faz parte do Auxílio Brasil mas não quer fazer o pedido, seguirá recebendo normalmente o que recebe hoje. Para este público, não haverá nenhum tipo de mudança em seus vencimentos.

Regulamentação do Ministério da Cidadania

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o processo de liberação do empréstimo consignado ainda não está valendo de fato porque o texto original ainda precisa de uma série de delimitações por parte do Ministério da Cidadania.

A pasta, por exemplo, ainda precisa decidir quais serão os prazos para os pedidos, as taxas de juros e até mesmo a habilitação das instituições financeiras que poderão entrar neste processo de consignado do Auxílio.

Dois tipos de créditos

A Caixa Econômica Federal também fez um outro alerta sobre o tema. Eles lembraram que o Governo está em vias de liberar dois créditos neste momento. É preciso, portanto, tomar cuidado para não fazer uma confusão com esses temas.

O crédito do Caixa Tem já está disponível para pedidos desde a segunda-feira (28). Já o empréstimo consignado do Auxílio Brasil ainda não pode ser realizado neste momento. É preciso esperar pelo período de regulamentação.

Auxílio Brasil

Nesta semana, o Governo Federal segue com as liberações do seu Auxílio Brasil, mesmo sem possibilidade de empréstimo. Nesta terça-feira (29), é a vez dos usuários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 8.

De acordo com o calendário oficial do Auxílio Brasil, a quinta rodada de liberações do programa chegará ao fim nesta próxima quinta-feira (31). Ao todo, o Ministério da Cidadania aponta que pouco mais de 18 milhões de brasileiros estejam na folha de pagamento neste momento.