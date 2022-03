Lina e Liniker fizeram teatro juntas e já dividiram apartamento

Foto: Reprodução / Redes sociais Na última festa do ‘BBB 22’, no sábado, Luisa Sonza entrou no palco primeiro. Depois, ela chamou Liniker para cantar. A apresentação emocionou muitos participantes, principalmente Linna, que chorou praticamente todo o tempo. As lágrimas tiveram sua razão de ser.

Cantoras trans, Liniker e Lina são amigas, já moraram juntas em Santo André, São Paulo, quando faziam escola de teatro juntas. Mais do que isso, Liniker já contou em entrevista que o encontro com Lina fez com que ela entendesse que “tudo o que pensava em Araraquara pode sair para fora”. Não dá para explicar, apenas sentir! ???? Reação de Linn da Quebrada (@linndaquebrada) com show de Liniker (@Liniker) no #BBB22 emociona web: ‘Que momento’ ❤️????➡️ https://t.co/KqPbC76QWo #RedeBBB pic.twitter.com/Rnl1uJVckp — Gshow (@gshow) March 13, 2022

A cantora de 26 anos nasceu em Araraquara e surgiu no cenário musical há seis anos, à frente de sua banda, Os Caramelows.

Desde que seu caminho se separou, de comum acordo, daquele dos companheiros, em 2019, ela vem preparando o voo solo, um disco “que se pudesse ouvir, mas também sentir”, “um disco convite, um disco de presente, com o qual se possa se acessar novos lugares”.

No ano passado, chegou a hora desse voo na direção do seu público, nas asas de uma “Indigo borboleta anil”. Liniker tem show marcado em junho no Circo Voador, no Rio.

Liniker também é atriz. Protagonizou a série “Manhas de setembro”, da Amazon, que estreou em junho de 2021. O papel de Cassandra, cantora e motogirl que tem seus planos interrompidos pela chegada de um filho que não sabia ter, foi, para Liniker, também uma realização de velhos sonhos.

Em 2020, o grupo comunicou em nota oficial o fim da jornada: “A gente sentiu dificuldade de pensar em um nome para esse anúncio. Os termos ‘pausa’ e ‘hiato’ ganharam um significado — no mercado da música — que não é o que queremos passar, pois logo nos cobrariam um retorno. Ao mesmo tempo, não é um fim. Vamos seguir novos caminhos separados e que podem se cruzar em algum momento.”