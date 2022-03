Linn da Quebrada coloca Lucas contra a parede: ‘essa estratégia é desespero’

Linna se mostrou bastante chateada com Lucas após a discussão que o brother teve com Arthur na madrugada desta segunda-feira (14). A sister acredita que o capixaba não priorizou as comadres no jogo e agiu por conveniência ao se aproximar dos meninos do Grunge.

“É o que me parece. Você se move pra tentar se proteger em outra situação estratégia. Isso se rompe e você volta de novo pra gente, não porque você quer estar com a gente. Você precisa voltar ou ir pra outro lugar. Essas movimentações pra fugir do Paredão é perigoso”, comentou a cantora.

O capixaba afirmou que o jogo mudava rápido e tinha pouco tempo para bolar estratégias. Ele é curto, mas ele pode ser mais longo. A gente tá tendo um tempo muito longo pra construir as nossas estratégias. As vezes essa estratégia de manada é o que faz a gente ter um tempo curto aqui dentro, porque essa estratégia é de desespero, anula o outro”, rebateu Linna.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google notícias